В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 августа, Россия запустила по территории Украины 127 ракет и 109 дронов-камикадзе. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что силы ПВО сбили 201 воздушную цель, а именно - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

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