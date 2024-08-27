RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги. Также продолжается тревога в большинстве других областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Известно, что тревога объявлена из-за угрозы баллистики из Крыма и вражеские "Шахеды", которые фиксируют в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге.

Обновлено в 00:47

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако в большинстве областей Украины она продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся "Шахеды".

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:09, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 августа, Россия запустила по территории Украины 127 ракет и 109 дронов-камикадзе. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что силы ПВО сбили 201 воздушную цель, а именно - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине