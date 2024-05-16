У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза балістики (відбій)

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу в четвер уранці, 16 травня. Є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і повідомлення та Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Станом на 08:22 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
При цьому Повітряні сили попереджають про те, що є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Крім цього ПС ЗСУ повідомили, що рухається ракета зі сходу на Полтавську область.
Оновлено 8:47
По Україні почали оголошувати відбої.
Російські окупаційні війська активізували свої атаки на Україну. Останнім часом головною метою ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури.
Найбільше від атак постраждали населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією. Ворог часто атакує балістичними ракетами.
Так, напередодні росіяни вдарили по центру Херсона, внаслідок чого постраждали 19 людей.
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