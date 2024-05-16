У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза балістики (відбій)

Станом на 08:22 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

При цьому Повітряні сили попереджають про те, що є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Крім цього ПС ЗСУ повідомили, що рухається ракета зі сходу на Полтавську область.

Оновлено 8:47

По Україні почали оголошувати відбої.