RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в четверг утром, 16 мая. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение и Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По состоянию на 08:22 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом Воздушные силы предупреждают о том, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока. 

Помимо этого ВС ВСУ сообщили, что движется ракета с востока на Полтавскую область. 

Обновлено 8:47

По Украине начали объявлять отбои. 

Обстрелы Украины

Российские оккупационные войска активизировали свои атаки на Украину. В последнее время главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.

Больше всего от атак пострадали населенные пункты, расположенные вблизи границы с Россией. Враг часто атакует баллистическими ракетами.

Так, накануне россияне ударили по центру Херсона, в результате чего пострадали 19 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины