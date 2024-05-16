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У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза балістики (відбій)

Четвер 16 травня 2024 08:27
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза балістики (відбій) Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу в четвер уранці, 16 травня. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і повідомлення та Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Станом на 08:22 повітряну тривогу оголошено в: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза балістики (відбій)

При цьому Повітряні сили попереджають про те, що є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Крім цього ПС ЗСУ повідомили, що рухається ракета зі сходу на Полтавську область.

Оновлено 8:47

По Україні почали оголошувати відбої.

Обстріл України

Російські окупаційні війська активізували свої атаки на Україну. Останнім часом головною метою ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Найбільше від атак постраждали населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією. Ворог часто атакує балістичними ракетами.

Так, напередодні росіяни вдарили по центру Херсона, внаслідок чого постраждали 19 людей.

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