В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой)
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в четверг утром, 16 мая. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение и Воздушных сил ВСУ в Telegram.
По состоянию на 08:22 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
При этом Воздушные силы предупреждают о том, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.
Помимо этого ВС ВСУ сообщили, что движется ракета с востока на Полтавскую область.
Обновлено 8:47
По Украине начали объявлять отбои.
Обстрелы Украины
Российские оккупационные войска активизировали свои атаки на Украину. В последнее время главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.
Больше всего от атак пострадали населенные пункты, расположенные вблизи границы с Россией. Враг часто атакует баллистическими ракетами.
Так, накануне россияне ударили по центру Херсона, в результате чего пострадали 19 человек.
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