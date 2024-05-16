В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в четверг утром, 16 мая. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение и Воздушных сил ВСУ в Telegram .

По состоянию на 08:22 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

При этом Воздушные силы предупреждают о том, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Помимо этого ВС ВСУ сообщили, что движется ракета с востока на Полтавскую область.

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