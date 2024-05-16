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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

Четверг 16 мая 2024 08:27
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой) Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в четверг утром, 16 мая. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение и Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По состоянию на 08:22 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза баллистики (отбой)

При этом Воздушные силы предупреждают о том, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Помимо этого ВС ВСУ сообщили, что движется ракета с востока на Полтавскую область.

Обновлено 8:47

По Украине начали объявлять отбои.

Обстрелы Украины

Российские оккупационные войска активизировали свои атаки на Украину. В последнее время главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.

Больше всего от атак пострадали населенные пункты, расположенные вблизи границы с Россией. Враг часто атакует баллистическими ракетами.

Так, накануне россияне ударили по центру Херсона, в результате чего пострадали 19 человек.

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