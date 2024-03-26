У Києві та низці областей оголосили тривогу. Є загроза балістики

Повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (20:17) потім у низці областей - Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 20:40.

У Києві та частині областей почали оголошувати про відбій тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Ракетний удар по Києву 25 березня

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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