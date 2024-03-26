ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголосили тривогу. Є загроза балістики

Вівторок 26 березня 2024 20:24
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу. Є загроза балістики Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У низці регіонів України сьогодні, 26 березня, було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (20:17) потім у низці областей - Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 20:40.

У Києві та частині областей почали оголошувати про відбій тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголосили тривогу. Є загроза балістики

Ракетний удар по Києву 25 березня

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Обломки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
Данілова переведуть на інший напрямок, - Зеленський
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи