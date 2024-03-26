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В Киеве и ряде областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики

Вторник 26 марта 2024 20:24
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В ряде регионов Украины сегодня, 26 марта, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (20:17), затем в ряде областей - Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявили тревогу. Есть угроза баллистики

Ракетный удар по Киеву 25 марта

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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Война в Украине Воздушная тревога
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