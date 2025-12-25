У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні о 03:14.

Однак зазначимо, що спочатку сигнал пролунав о 03:09. Проте ніякого підтвердження на карті повітряних тривог не було. Підтвердження було лише через кілька хвилин.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що з півдня Чернігівської області на Київську, курсом на Бориспіль/Київ летять ударні дрони росіян.

Ще через деякий час військові закликали людей бути в укриттях, а в КМВА теж підтвердили, що загроза - саме в дронах.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у дописі о 03:18.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.