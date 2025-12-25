У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо
В ніч на 25 грудня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації та власного кореспондента.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні о 03:14.
Однак зазначимо, що спочатку сигнал пролунав о 03:09. Проте ніякого підтвердження на карті повітряних тривог не було. Підтвердження було лише через кілька хвилин.
Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що з півдня Чернігівської області на Київську, курсом на Бориспіль/Київ летять ударні дрони росіян.
Ще через деякий час військові закликали людей бути в укриттях, а в КМВА теж підтвердили, що загроза - саме в дронах.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у дописі о 03:18.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Атаки РФ дронами
Нагадаємо, що рано вранці, 23 грудня, в Києві та інших областях теж оголосили тривогу через загрозу дронів. Незабаром у столиці було чутно вибухи, оскільки працювала ППО і збивала ворожі цілі.
Також зазначимо, що росіяни щодня атакують Україну безпілотниками, а часом і ракетами та авіабомбами.
Зокрема, в ніч на 24 грудня ворог запустив по нашій країні 116 ударних безпілотників. Станом на 08:30 ранку, протиповітряною обороною було збито або придушено 60 дронів. При цьому зафіксовано влучання 48 цілей на 19 локаціях.