В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно
В ночь на 25 декабря в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации и собственного корреспондента.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении в 03:14.
Однако отметим, что сначала сигнал прозвучал в 03:09. Однако никакого подтверждения на карте воздушных тревог не было. Подтверждение было только через несколько минут.
Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили, что с юга Черниговской области на Киевскую, курсом на Борисполь/Киев летят ударные дроны россиян.
Еще через некоторое время военные призвали людей быть в укрытиях, а в КГВА тоже подтвердили, что угроза - именно в дронах.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в заметке в 03:18.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:21 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Атаки РФ дронами
Напомним, что рано утром, 23 декабря, в Киеве и других областях тоже объявили тревогу из-за угрозы дронов. Вскоре в столице были слышны взрывы, поскольку работала ПВО и сбивала вражеские цели.
Также отметим, что россияне ежедневно атакуют Украину беспилотниками, а порой и ракетами и авиабомбами.
В частности, в ночь на 24 декабря враг запустил по нашей стране 116 ударных беспилотников. По состоянию на 08:30 утра, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 60 дронов. При этом зафиксировано попадание 48 целей на 19 локациях.