В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

В ночь на 25 декабря в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении в 03:14.

Однако отметим, что сначала сигнал прозвучал в 03:09. Однако никакого подтверждения на карте воздушных тревог не было. Подтверждение было только через несколько минут.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили, что с юга Черниговской области на Киевскую, курсом на Борисполь/Киев летят ударные дроны россиян.

Еще через некоторое время военные призвали людей быть в укрытиях, а в КГВА тоже подтвердили, что угроза - именно в дронах.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в заметке в 03:18.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:21 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.