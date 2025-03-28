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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 28 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Крім того, сигнал продовжується в низці інших областей України через загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:13. Перед цим, військові попереджали, що для Києва існує загроза застосування росіянами ударних безпілотників.

Також станом на 00:01 була інформація, що ворожі"Шахеди" зафіксовано:

  • на півночі Вінницької області курсом на Хмельницьку область;
  • на межі Київської та Чернігівської областей;
  • на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, в ніч на 27 березня російські окупанти запустили по Україні 86 безпілотників. Станом на ранок сили ППО збили 42 дрони, ще 26 безпілотників-імітаторів - були локаційно втрачені.

Як поінформували Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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