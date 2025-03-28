У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Нагадаємо, в ніч на 27 березня російські окупанти запустили по Україні 86 безпілотників. Станом на ранок сили ППО збили 42 дрони, ще 26 безпілотників-імітаторів - були локаційно втрачені.

Як поінформували Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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