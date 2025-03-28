В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

В ночь на 28 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигнал продолжается в ряде других областей Украины из-за угрозы применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в столице объявили в 00:13. Перед этим, военные предупреждали, что для Киева существует угроза применения россиянами ударных беспилотников.
Также по состоянию на 00:01 была информация, что вражеские "Шахеды" зафиксированы:
По состоянию на 00:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине 86 беспилотников. По состоянию на утро силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 беспилотников-имитаторов - были локационно потеряны.
Как проинформировали Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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