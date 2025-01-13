У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав о 23:07. За інформацією власного кореспондента, на межі столиці та Київської перед цим було чути вибухи, ймовірно, була робота ППО.

Також зазначимо, що станом на 22:19 військові фіксували, що декілька груп БпЛА із Чернігівської області летять до Київської. Місцеві канали наразі пишуть, що БпЛА станом на актуальний час перебувають вже над столицею.

Крім того, о 23:05 за інформацією ЗМІ, вибух було чути у Сумах. У ПС попереджали, до в напрямку Сумського району летять КАБи.

Оновлено о 23:15

У Повітряних силах ЗСУ закликали киян в мешканців Броварів та Вишгорода залишатися в укриттях, оскільки зафіксовано БпЛА росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.