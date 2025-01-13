В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 23:07. По информации собственного корреспондента, на границе столицы и Киевской перед этим были слышны взрывы, вероятно, была работа ПВО.

Также отметим, что по состоянию на 22:19 военные фиксировали, что несколько групп БпЛА из Черниговской области летят в Киевскую. Местные каналы сейчас пишут, что БпЛА по состоянию на актуальное время находятся уже над столицей.

Кроме того, в 23:05 по информации СМИ, взрыв был слышен в Сумах. В ПС предупреждали, что в направлении Сумского района летят КАБы.

Обновлено в 23:15

В Воздушных силах ВСУ призвали киевлян в жителей Броваров и Вышгорода оставаться в укрытиях, поскольку зафиксировано БпЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.