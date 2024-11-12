У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в одному з районів міста ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці.

Було відомо, що щонайменше одна жінка зазнала поранень. Їй - 60 років.

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