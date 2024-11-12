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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу сегодня, 12 ноября, вечером. Причиной являются вражеские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:35 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы уточняют, что через Бровары в сторону Киева летит российский ударный дрон. 

При этом до этого военные предупреждали о группе ударных беспилотников, которые летели из Полтавской области в Киевскую. Также дроны фиксировали в Черниговской и Днепропетровской областях. 

Атака дронов

Напомним, сегодня, 12 ноября, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в одном из районов города вражеский беспилотник ударил по многоэтажке.

Было известно, что по меньшей мере одна женщина получила ранения. Ей - 60 лет.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаДрониАтака дронов