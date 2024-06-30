У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, вдень 30 червня росіяни ударили керованою авіабомбою по Харкову. Ворог влучив в термінал "Нової пошти", в результаті чого одна людина загинула та ще 9 постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.