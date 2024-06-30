В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Напомним, днем 30 июня россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. Враг попал в терминал "Новой почты", в результате чего один человек погиб и еще 9 пострадали.

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