ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по центру Чугуєва: пошкоджено дитсадок, є постраждала

Харків, Середа 22 травня 2024 08:49
UA EN RU
Росіяни вдарили по центру Чугуєва: пошкоджено дитсадок, є постраждала Фото: росіяни атакували Чугуєв 22 травня, є постраждала (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у середу, 22 травня, обстріляли центр Чугуєва Харківської області. Пошкоджено будинок дитячого садка, є постраждала.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва", - розповів він.

За попередніми даними, як зазначив голова ОВА, надійшла інформація про постраждалу жінку.

"Пошкоджено дитячий садок. Огляд триває", - констатував Синєгубов.

Обстріли Чугуєва

Російські війська постійно обстрілюють місто Чугуїв на Харківщині. Так, у середині січня в результаті атаки на Чугуїв загинула жінка.

Зазначимо, РФ обстріляла Чугуїв і в ніч проти 8 березня. Окупанти атакували міський водогін. Постраждали семеро людей, у тому числі 3-річна дитина.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні дії на півночі Харківської області. Окупанти поки що намагаються рухатися у двох напрямках від російсько-українського кордону. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Чугуев
NEWS
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі
Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією