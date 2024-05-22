Росіяни вдарили по центру Чугуєва: пошкоджено дитсадок, є постраждала

Російські війська у середу, 22 травня, обстріляли центр Чугуєва Харківської області. Пошкоджено будинок дитячого садка, є постраждала.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва", - розповів він.

За попередніми даними, як зазначив голова ОВА, надійшла інформація про постраждалу жінку.

"Пошкоджено дитячий садок. Огляд триває", - констатував Синєгубов.

Обстріли Чугуєва

Російські війська постійно обстрілюють місто Чугуїв на Харківщині. Так, у середині січня в результаті атаки на Чугуїв загинула жінка.

Зазначимо, РФ обстріляла Чугуїв і в ніч проти 8 березня. Окупанти атакували міський водогін. Постраждали семеро людей, у тому числі 3-річна дитина.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні дії на півночі Харківської області. Окупанти поки що намагаються рухатися у двох напрямках від російсько-українського кордону. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.