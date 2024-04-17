У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Російські атаки

Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Крім того, окупанти знову почали обстрілювати українську енергетику. На тлі цього у деяких регіонах знову спостерігаються проблеми зі світлом.

Найскладніша ситуація у Харкові, там була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Також під час масованої атаки 11 квітня була зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, під час атаки на Трипільську ТЕС в України закінчилися ракети для ППО.

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