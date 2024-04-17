В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 8:48. Также сирены завыли в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Спустя несколько минут воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале предупредили о ракетной угрозе для областей, где была объявлена тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:55

Обновление:

9 часов. Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Чернигова.

9:02. По данным ПС, в Черниговской области зафиксировали ракеты, летевшие курсом на Киевскую область.

9:04. В Чернигове раздались взрывы. Воздушные силы призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

9:05. Воздушная тревога также была объявлена в Житомирской, Винницкой и Херсонской областях.

9:25. Местные власти Чернигова заявили, что оккупанты ударили ракетами по городу.

9:28. В столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили отбой воздушной тревоги.