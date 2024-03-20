У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

В низці регіонів України, а також у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 12:23, повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua)

В чому причина

О 12:20 Повітряні сили України заявили про активність ворожої тактичної авіації, у зв'язку з чим повітряну тривогу оголосили в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Також вони попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Донецькій області та розвідувальний БпЛА, який було зафіксовано біля Харкова.

Через деякий час Повітряні сили також попередили про ракетну небезпеку у Київській та Черкаській областях.