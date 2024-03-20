У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо
В низці регіонів України, а також у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:23, повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua)
В чому причина
О 12:20 Повітряні сили України заявили про активність ворожої тактичної авіації, у зв'язку з чим повітряну тривогу оголосили в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Також вони попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Донецькій області та розвідувальний БпЛА, який було зафіксовано біля Харкова.
Через деякий час Повітряні сили також попередили про ракетну небезпеку у Київській та Черкаській областях.
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