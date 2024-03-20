В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно
В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:23, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:23 (alerts.in.ua)
В чем причина
В 12:20 Воздушные силы Украины заявили об активности вражеской тактической авиации, в связи с чем воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Также они предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и разведывательном БпЛА, который был зафиксирован возле Харькова.
Через некоторое время Воздушные силы также предупредили о ракетной опасности в Киевской и Черкасской областях.
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