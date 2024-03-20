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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

Среда 20 марта 2024 12:30
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:23, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Харьковской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:23 (alerts.in.ua)

В чем причина

В 12:20 Воздушные силы Украины заявили об активности вражеской тактической авиации, в связи с чем воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Также они предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и разведывательном БпЛА, который был зафиксирован возле Харькова.

Через некоторое время Воздушные силы также предупредили о ракетной опасности в Киевской и Черкасской областях.

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