UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики та дронів

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 2 січня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза застосування балістики та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Станом на 18:41 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

За інформацією Повітряних сил, у Херсонській та Миколаївській області є загроза застосування ударних дронів росіянами.

Водночас у решті областей, у яких оголошено повітряну тривогу, - загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено 19:11

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях також є загроза застосування ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили.

Масований удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Основною ціллю росіян був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет.

Загалом українські захисники змогли збити 72 ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є багато поранених, пошкоджено житлові будинки.

Більш детально про наслідки терористичної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївдрониВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти Україниракетный удар