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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики и дронов

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 2 января, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза применения баллистики и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По состоянию на 18:41 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил, в Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных дронов россиянами. 

В то же время во всех остальных областях, в которых объявлена воздушная тревога, - угроза применения баллистического вооружения. 

Обновлено 19:11

В Днепропетровской и Кировоградской областях также угроза применения ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы. 

Массированный удар россиян

Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе и ракет. 

Основной целью россиян был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили почти 60 ракет. 

Всего украинские защитники смогли сбить 72 ракеты. 

В результате падения обломков в Киеве есть много раненых, повреждены жилые дома. 

Более детально о последствиях террористической атаки россиян - в материале РБК-Украина.

 

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