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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: ворог запустив "Шахеди"

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Києві та низці північних, центральних та південних областей оголосили повітряну тривогу сьогодні ввечері, 19 грудня. Повідомляється, що росіяни запустили дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників у Київській області, які прямують до столиці з північного спрямування.

У КМВА підтвердили, що повітряна тривога у столиці пов'язана із застосуванням росіянами дронів-камікадзе.

Нічна атака 19 грудня

Росіяни останніми тижнями частіше атакують Україну дронами типу "Шахед". Так, минулої ночі ворог запустив два дрони-камікадзе, які знищили українські сили ППО.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

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