В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: враг запустил "Шахеды"

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Киевской области, которые следуют к столице с северного направления.

В КГВА подтвердили, что воздушная тревога в столице связана с применением россиянами дронов-камикадзе.

Ночная атака 19 декабря

Россияне в последние недели чаще атакуют Украину дронами типа "Шахед". Так, прошлой ночью враг запустил два дрона-камикадзе, которые уничтожили украинские силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарска РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.