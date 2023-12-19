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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: враг запустил "Шахеды"

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде северных, центральных и южных областей объявили воздушную тревогу сегодня вечером, 19 декабря. Сообщается, что россияне запустили дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников в Киевской области, которые следуют к столице с северного направления.

В КГВА подтвердили, что воздушная тревога в столице связана с применением россиянами дронов-камикадзе. 

Ночная атака 19 декабря

Россияне в последние недели чаще атакуют Украину дронами типа "Шахед". Так, прошлой ночью враг запустил два дрона-камикадзе, которые уничтожили украинские силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарска РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.

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КиевВторжение России в Украинувоздушная тревога