У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 20 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку, близько 16:22 сигнал тривоги було оголошено у столиці.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Водночас, у низці областей сигнал тривоги оголошено також через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Також зауважити, що протягом дня це вже не перша тривога у столиці та по областях. За даними Повітряних сил, сигнал оголошували як через загрозу ударних дронів, такі і через ракетну небезпеку.
Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.
Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ, спочатку застосувавши ударні безпілотники, а згодом - балістичні ракети. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 01:30 через загрозу дронів, після чого Повітряні сили попередили про можливі ракетні удари.
Приблизно о другій годині ночі ворог випустив по місту кілька балістичних ракет, у Києві пролунали потужні вибухи.
За інформацією міської влади, пошкодження зафіксовано в Дніпровському районі: удари прийшлися по нежитлових будівлях, а один із дронів упав на відкриту ділянку, спричинивши загоряння автомобілів.
Станом на ранок відомо про одного постраждалого, якому надали допомогу медики. Також на Лівому березі столиці спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням, об’єкти соціальної сфери перевели на резервне живлення. Ситуацію ускладнюють наслідки попередніх обстрілів і низькі температури.