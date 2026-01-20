У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ, спочатку застосувавши ударні безпілотники, а згодом - балістичні ракети. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 01:30 через загрозу дронів, після чого Повітряні сили попередили про можливі ракетні удари.

Приблизно о другій годині ночі ворог випустив по місту кілька балістичних ракет, у Києві пролунали потужні вибухи.

За інформацією міської влади, пошкодження зафіксовано в Дніпровському районі: удари прийшлися по нежитлових будівлях, а один із дронів упав на відкриту ділянку, спричинивши загоряння автомобілів.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого, якому надали допомогу медики. Також на Лівому березі столиці спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням, об’єкти соціальної сфери перевели на резервне живлення. Ситуацію ускладнюють наслідки попередніх обстрілів і низькі температури.