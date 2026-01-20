В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 20 января, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала, около 16:22 сигнал тревоги был объявлен в столице.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.
В то же время, в ряде областей сигнал тревоги объявлен также из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Также заметить, что в течение дня это уже не первая тревога в столице и по областям. По данным Воздушных сил, сигнал объявляли как из-за угрозы ударных дронов, так и из-за ракетной опасности.
Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно перейти в ближайшие укрытия. Отдельно отмечается, что фото- и видеофиксация работы украинских сил ПВО запрещена.
Напомним, в ночь на 20 января российская армия осуществила комбинированную атаку на Киев, сначала применив ударные беспилотники, а впоследствии - баллистические ракеты. Воздушную тревогу в столице объявили около 01:30 из-за угрозы дронов, после чего Воздушные силы предупредили о возможных ракетных ударах.
Примерно в два часа ночи враг выпустил по городу несколько баллистических ракет, в Киеве раздались мощные взрывы.
По информации городских властей, повреждения зафиксированы в Днепровском районе: удары пришлись по нежилым зданиям, а один из дронов упал на открытый участок, вызвав возгорание автомобилей.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем, которому оказали помощь медики. Также на Левом берегу столицы наблюдались перебои с электро- и водоснабжением, объекты социальной сферы перевели на резервное питание. Ситуацию осложняют последствия предыдущих обстрелов и низкие температуры.