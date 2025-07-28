У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили балістику

У Києві та низці регіонів України у понеділок, 28 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у низці областей України. А вже через декілька хвилин і у Києві.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - написали Повітряні сили.
Також вони повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Чернігівської області.
Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за наявності небезпеки негайно йти в укриття. При цьому в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.
У ніч на 28 липня Росія здійснила одну з наймасовіших атак дронами. У Києві уламки пошкодили житлові будинки, поранено 8 людей, серед них дитина. У Кропивницькому - влучання по філармонії та інфраструктурі. На Дніпропетровщині поранено двох, в Одесі - удар по портовій інфраструктурі.
Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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