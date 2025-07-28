UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили балістику

Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у понеділок, 28 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у низці областей України. А вже через декілька хвилин і у Києві.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - написали Повітряні сили. 

Також вони повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Чернігівської області.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за наявності небезпеки негайно йти в укриття. При цьому в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

 

Атака на Україну

У ніч на 28 липня Росія здійснила одну з наймасовіших атак дронами. У Києві уламки пошкодили житлові будинки, поранено 8 людей, серед них дитина. У Кропивницькому - влучання по філармонії та інфраструктурі. На Дніпропетровщині поранено двох, в Одесі - удар по портовій інфраструктурі.

Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривогаВійна в Україні