У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили балістику

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у низці областей України. А вже через декілька хвилин і у Києві.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - написали Повітряні сили.

Також вони повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Чернігівської області.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за наявності небезпеки негайно йти в укриття. При цьому в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

