В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили баллистику

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в ряде областей Украины. А уже через несколько минут и в Киеве.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - написали Воздушные силы.

Также они сообщили о движении скоростной цели в направлении Черниговской области.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при наличии опасности немедленно идти в укрытие. При этом в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

