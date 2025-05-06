У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також Повітряні сили попередили про загрозу у Конотопі і закликали місцевих перебувати в укритті.

Оновлено о 20:30.

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті. Він також попередив про загрозу повторного удару.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу