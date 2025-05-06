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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: повітряну тривогу оголошено 6 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 6 травня було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також Повітряні сили попередили про загрозу у Конотопі і закликали місцевих перебувати в укритті.

Оновлено о 20:30.

Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті. Він також попередив про загрозу повторного удару.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

Під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".

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