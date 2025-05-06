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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена 6 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 6 мая был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также Воздушные силы предупредили об угрозе в Конотопе и призвали местных находиться в укрытии.

Обновлено в 20:30.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе. Он также предупредил об угрозе повторного удара.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.

Во время сегодняшнего обстрела пострадали четыре района Харькова. Также в городе горел местный рынок "Барабашово".

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