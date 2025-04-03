У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також варто зауважити, що у низці східних та північних областей раніше було оголошено тривогу через ворожий дрон-розвідник.

"На півночі Харківщини в напрямку Харкова - ворожий БпЛА! Можлива робота ППО", - писали повітряники.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні вже оголошувалась масштабна тривога. Тоді її причиною був зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".