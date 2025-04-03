В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также стоит заметить, что в ряде восточных и северных областей ранее была объявлена тревога из-за вражеского дрон-разведчика.

"На севере Харьковщины в направлении Харькова - вражеский БПЛА! Возможна работа ПВО", - писали воздушники.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня днем в Украине уже объявлялась масштабная тревога. Тогда ее причиной был взлет вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".