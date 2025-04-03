В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины днем четверга, 3 апреля, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Также стоит заметить, что в ряде восточных и северных областей ранее была объявлена тревога из-за вражеского дрон-разведчика.
"На севере Харьковщины в направлении Харькова - вражеский БПЛА! Возможна работа ПВО", - писали воздушники.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, сегодня днем в Украине уже объявлялась масштабная тревога. Тогда ее причиной был взлет вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
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