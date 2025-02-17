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У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 17 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень понеділка, 17 лютого, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку Повітряні сили повідомили про загрозу для Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської та Одеської областей. А згодом сигнал тривоги було оголошено і в Києві.

"Швидкісна ціль на Чернігівщині зі сходу Чернігів - в укриття", - попередили Повітряні сили.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічна атака дронів

У ніч на 17 лютого Росія запускала по території України ударні дрони. Близько пів на третю годину ночі Федоров розповів про вибухи у Запорізькій області. А згодом з'явились повідомлення про вибухи у районі міста Запоріжжя.

Близько пів на першу годину ночі у Києві на тлі дронової атаки було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО у столиці та у Київській області.

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