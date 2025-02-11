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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу "Шахедів"

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 11 лютого через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по території в України ввечері вівторка, 11 лютого. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Спочатку тривога була оголошена у Сумській та Чернігівській областях.

Однак станом на 22:15 сигнал тривоги було оголошено у Києві та області. А також і східних та центральних областях.

Рух ударних дронів:

  • дрони в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину;
  • дрони в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
  • дрони в центральній/західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 11 лютого, Росія здійснила комбінований удар по території України. Близько опівночі противник запустив дрони та крилаті ракети "Калібр", а під ранок з'явилася інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ.

Цього разу головною ціллю росіян стала Полтавська область. Згодом стало відомо, що під атакою опинились об'єкти "Нафтогазу".

Як розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна, що під час нічної комбінованої ворожої атаки майже всі ракети летіли по Полтавщині.

Також сьогодні хакери атакували "Полтаваобленерго". Це призвело до масштабного збою у теплопостачанні міста.

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Війна в УкраїніПовітряні сили УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів