У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Також у низці північних областей раніше було оголошено сигнал тривоги через загрозу російських ударних дронів.

Де оголошено тривогу

Нічна атака по території України

Минулої ночі Російська Федерація запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.