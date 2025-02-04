У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 4 лютого, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Через загрозу балістичного удару
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.
Також у низці північних областей раніше було оголошено сигнал тривоги через загрозу російських ударних дронів.
Минулої ночі Російська Федерація запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.
Також росіяни обстріляли Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.
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