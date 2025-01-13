У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних силах.

Українців попередили про швидкісну ціль, яка курсує через Сумську область.

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей. Водночас, у низці регіонів раніше попереджували про загрозу ударних ворожих безпілотників.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.