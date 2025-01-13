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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером понедельника, 13 января, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.

Украинцев предупредили о скоростной цели, которая курсирует через Сумскую область.

Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей. В то же время, в ряде регионов ранее предупреждали об угрозе ударных вражеских беспилотников.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Ранее мы писали о том, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

А военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина рассказал, что России надо месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы выработать необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

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