У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - попередили Повітряні сили.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.

Оновлено о 09:55.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги через балістику. Однак за даними Повітряних сил, у низці областей все ще тривога через загрозу авіаційного ураження.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу