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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 6 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 6 января, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили Воздушные силы.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей.

Обновлено в 09:55.

В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги из-за баллистики. Однако по данным Воздушных сил, в ряде областей все еще тревога из-за угрозы авиационного поражения.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

 

Стоит напомнить, что вчера вечером в Киевской области фиксировали дроны. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога