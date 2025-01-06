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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Понеділок 06 січня 2025 09:22
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: в Україні оголошено тривогу 6 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 6 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - попередили Повітряні сили.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.

Оновлено о 09:55.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги через балістику. Однак за даними Повітряних сил, у низці областей все ще тривога через загрозу авіаційного ураження.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Варто нагадати, що вчора ввечері у Київській області фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

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