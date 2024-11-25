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У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

Понеділок 25 листопада 2024 20:18
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку Ілюстративне фото: українців попередили про загрозу балістика 25 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України ввечері понеділка, 25 листопада, оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Потім тривога поширилась на Київ та центральні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомили у Повітряних силах.

Згодом там уточнили, що було зафіксовано ціль у напрямку Сум.

Оновлено о 20:40.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги. Однак існує загроза обстрілу через російські дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада росіяни здійснили масштабну атаку по Україні, використовуючи ударні "Шахеди" та дрони невстановленого типу. Військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 145 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки було зафіксовано падіння уламків у кількох районах Києва, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

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