У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних, східних та центральних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 22:02.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги. Однак через ворожі дрони, які РФ запустила з північно-східного напрямку, в деяких регіонах триває тривога.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

У ніч на 29 жовтня росіяни атакували Україну балістичними ракетами та дронами-камікадзе, спричинивши поранення десятків людей і загибель. У Кривому Розі внаслідок удару по триповерховому будинку загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

У Києві уламки дронів спричинили пожежу та пошкодили газову магістраль, постраждали шестеро осіб. У Харкові під обстріл потрапила будівля Держпрому, що охороняється ЮНЕСКО.

Докладніше про наслідки масштабної атаки РФ по Україні 29 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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