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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 29 октября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных, восточных и центральных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:02.

В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги. Однако из-за вражеских дронов, которые РФ запустила с северо-восточного направления, в некоторых регионах продолжается тревога.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

В ночь на 29 октября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами-камикадзе, повлекшие ранение десятков людей и гибель. В Кривом Роге в результате удара по трехэтажному дому погиб один человек, еще 14 получили ранения.

В Киеве обломки дронов вызвали пожар и повредили газовую магистраль, пострадали шесть человек. В Харькове под обстрел попало охраняемое ЮНЕСКО здание Госпрома.

Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября – читайте в материале РБК-Украина .

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