У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістики та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:21 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:22 (alerts.in.ua)
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, наразі існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, а також застосування ракет в областях де оголошено повітряну тривогу.
Російські терористи майже кожної ночі атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
Зокрема лише за сьогодні день, ворог обстріляв:
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