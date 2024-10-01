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У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про загрозу ракет й балістики

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, у Києві, а також низці областей оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістики та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:21 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Одеській області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Черкаській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Дніпропетровській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:22 (alerts.in.ua) 

Загроза застосування ракет й балістики 

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, наразі існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, а також застосування ракет в областях де оголошено повітряну тривогу. 

Обстріли України 

Російські терористи майже кожної ночі атакують Україну дронами та ракетами. У ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ. 

Зокрема лише за сьогодні день, ворог обстріляв: 

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Війна в УкраїніПовітряна тривога