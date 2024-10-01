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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистики и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:21 воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Винницкой области; 
  • Одесской области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Черкасской области; 
  • Черниговской области; 
  • Полтавской области; 
  • Сумской области; 
  • Харьковской области; 
  • Запорожской области; 
  • Днепропетровской области. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:22 (alerts.in.ua)

Угроза применения ракет и баллистики

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, сейчас существует угроза применения баллистики с северо-восточного направления, а также применение ракет в областях, где объявлена воздушная тревога. 

Обстрелы Украины

Российские террористы почти каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ. 

В частности только за сегодня день, враг обстрелял: 

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Война в УкраинеВоздушная тревога