В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают об угрозе ракет и баллистики

Сегодня, 1 октября, в Киеве, а также ряде областей объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистики и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:21 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:22 (alerts.in.ua)
Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, сейчас существует угроза применения баллистики с северо-восточного направления, а также применение ракет в областях, где объявлена воздушная тревога.
Российские террористы почти каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. В ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ.
В частности только за сегодня день, враг обстрелял:
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