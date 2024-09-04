У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Повітряна тривога в Україні

Зазначимо, що в цей час військові фіксують у повітряному просторі України ворожі дрони.

Крім того, о 23:05 Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт двох бортів дальніх бомбардувальників Ту-22 з аеродрому "Оленья".

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