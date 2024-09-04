У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Пізно ввечері, 4 вересня, у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога є і в інших областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Причиною тривоги стала загроза балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 23:29.
Станом на 23:31 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Зазначимо, що в цей час військові фіксують у повітряному просторі України ворожі дрони.
Крім того, о 23:05 Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт двох бортів дальніх бомбардувальників Ту-22 з аеродрому "Оленья".
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